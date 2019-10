Caute le borse del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,111. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,98%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%, poco mossa+0,17%.; sulla stessa linea incolore ila 24.667 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,02%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,15%),(+1,13%) e(+1,01%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-0,86%),(-0,80%) e(-0,75%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,86%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,50%.avanza dell'1,49%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,23%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,79%.In rosso, con un ribasso dell'1,54%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,34%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.del FTSE MidCap,(+2,40%),(+2,34%),(+2,34%) e(+1,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,90%.In apnea, che arretra del 2,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,22%.