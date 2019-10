Mercati europei in stand-by. Occhi a banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa e scambia sulla linea di parità.L'attenzione degli investitori è concentrata sulle: in questa settimana ci saranno le riunioni di(domani) e(giovedì). Il mood è anche per ile la Brexit dopo l'ultimo colpo di scena: il Labour party ha deciso di apppoggiare le elezioni anticipate in Regno Unito , a dicembre.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,01 dollari per barile, in calo dell'1,43%.Invariato lo, che si posiziona a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,98%.poco mosso, che mostra un -0,14%. Nervosache evidenzia una perdita dello 0,72%. Debole-0,05%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.682 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,48%),(+1,24%) e(+0,81%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,96%),(-0,91%) e(-0,84%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,11%),(+2,02%),(+1,45%) e(+1,20%).Giù, invece, il lusso con, che soffre un calo dell'1,30%. Vendite anche su, che registra un ribasso dell'1,13%.di Milano,(+2,34%),(+2,34%),(+1,26%) e(+1,08%). I peggiori ribassi si registrano su-3,62%,che -2,75% e-2,41%.