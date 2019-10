Immobili, al Sud un affitto su quattro è alloggio popolare

(Teleborsa) - Come noto, laè ildi unache sono riusciti nel corso degli anni,, a realizzarlo. Nel nostro Paese,infatti,(il 79,9%) risiedono in, il% dei nuclei famigliari, mentre ilvive inNel complesso, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sonoNelquesta percentuale passa al, ovveroMa l'attuale struttura del patrimonio residenziale pubblico non è sufficiente, servirebbero almeno altrNegli ultimi anni il Governo ha investito per le politiche abitative lopassando dagli oltreai(il 68% in meno). Oltre a un calo delle risorse statali, si aggiunge che il9 alloggi gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari (Ex Iacp) sono sfitti e di questiQuesti alcuni dei numeri emersi dall'analisi presentata dain occasione di un convegno promosso insieme adurante la prima edizione dila fiera biennale delle, a cui ha partecipato anchePresidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Sindaco del