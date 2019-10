Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.071,42 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 3.036,89 punti. In discesa il(-0,78%), come l'S&P 100 (-0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,16%),(+0,67%) e(+0,42%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,96%),(-0,92%) e(-0,59%).del Dow Jones,(+3,54%),(+2,51%),(+2,36%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Al top tra i, si posizionano(+5,30%),(+3,81%),(+3,27%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,59%.In caduta libera, che affonda del 2,53%.