Scuola, decreto salva-precari: Anief lo contesta e invita altri sindacati a scioperare

(Teleborsa) - Il testo approvato dal Consiglio dei ministri e giunto in Gazzetta Ufficiale con alcune modifiche, addiritturache, ovvero. La sigla sindacale della scuola ha, infatti, criticato fin dall'inizio l'accordo raggiunto e l', lancia a CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA un appello pubblico: "Manifestiamo insieme, il 12 novembre, nel giorno dello sciopero nazionale, quando i parlamentari saranno impegnati ad esaminare la norma per cambiarla, prima dell’approdo del testo nell'Aula di Montecitorio già fissato dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio per la terza decade del mese"., denominato “salva precari bis”,per cancellare la supplentite, che quest’anno ci ha portato al record di 205 mila contratti annuali, al raddoppio dei supplenti e al decadimento delle professione del docente. Anche loro, chiedono giustamente di modificare il decreto che, anche dopo le ultime integrazioni, rimane del tutto insoddisfacente. Ecco, perché si chiede di unire le forze e scendere in piazza tutti assieme.I motivi dell’opposizione al testo sono diversi. Si parte dalla riduzione degli aventi diritto, sia a poter conseguire l’abilitazione, sia a potersi inserire in nuove graduatorie utili per l’immissione in ruolo qualora le GaE, come oggi già avviene, risultino esaurite. Come risulta incomprensibile limitare la rosa dei posti da ricoprire a soli 24 mila posti, dal momento che le cattedre vacanti sono in numero decisamente maggiore. Anief, inoltre, ritienedel servizio svolto nelle scuole paritarie e nei percorsi di formazione IeFP, svolti presso le regioni, come del servizio prestato sul sostegno, l’esclusione del personale della primaria, infanzia, educativo e dei docenti di religione.Ci sono migliaia di collaboratori scolastici che hanno lo stesso diritto di essere stabilizzati al pari dei lavoratori ex Lsu. Che dire degli assistenti amministrativi facenti funzione Dsga? Lo Stato quest’anno li ha utilizzati in quattro scuole su dieci ed ora disconosce il servizio maturato ai fini di una procedura riservata o di un’assunzione che tenga conto dell’opera svolta negli ultimi 20 anni. L’apice dell’ingiustizia, però, è quella che riguarda i diplomati magistrale, per i quali non si prevede nulla e quindi si prospetta il più grande licenziamento di massa."Laera e rimane quella di, ma anche di cambiare l’anacronistico sistema delle supplenze, che lascia a casa gli abilitati e fa lavorare sempre di più con le Mad - commenta Pacifico -. Per dare una svolta, occorre quindi tornare ad una finestra per le graduatorie d’istituto, trasformandole a livello provinciale, prevedendo anche l’assunzione dei neo laureati. Si stanno creando, dunque, i presupposti - conclude il sindacalista autonomo - per l’allargamento del contenzioso, con almeno 100 mila precari che potrebbero decidere di rivolgersi ad giudice per chiedere un risarcimento adeguato".