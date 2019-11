Enel GP avvia costruzione di 280 MW di nuova capacità eolica in Sudafrica

(Teleborsa) - Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili, ha avviato laGli impianti, situati nel distretto Karoo Hoogland, nella Provincia del Capo Settentrionale, dovrebbero esseree richiederanno unUna volta a pieno regime, secondo le previsioni,. In linea con ili parchi eolici saranno supportati da un contratto ventennale di fornitura di elettricità con la"Con l'avvio della costruzione degli impianti di Karusa e Soetwater, stiamo realizzando cinque progetti eolici in Sudafrica per una capacità installata totale di circa 700 MW, a ulteriore testimonianza della nostra capacità di dare seguito all'impegno di produrre energia senza emissioni in questo Paese, accompagnandone la transizione verso le energie rinnovabili – ha affermato il–. Questa solida pipeline di progetti in costruzione rafforza il significativo portafoglio di impianti eolici e solari che abbiamo già messo in esercizio grazie alla determinazione e all'impegno con i quali abbiamo lavorato in Sudafrica sin dall'avvio, nel 2011, delle nostre attività di sviluppo del business nel Paese". Tutti gli impianti realizzati da Enel Green Power in Sudafrica, sottolinea Cammisecra, "vengono realizzati con tecnologie all'avanguardia e pratiche di costruzione sostenibili, creando occupazione e opportunità di reddito a livello locale" con l'obiettivo di "valorizzare ulteriormente la ricchezza di risorse rinnovabili presenti nel Paese" e "continuare a contribuire al suo sviluppo sostenibile".Con Karusa e Soetwater arrivano aGli altri impianti, con una capacità installata di 140 MW ciascuno, sonoProvincia del Capo Settentrionale, enella Provincia del Capo Orientale. Enel si è aggiudicata tutti e cinque i progetti nel round 4 deldel Governo sudafricano.