ENAC, Zaccheo e Quaranta in visita a Bologna

(Teleborsa) - Ilsi sono recati in visita all'dove hanno incontrato ile i vertici della, a partire dal Presidentee l'Amministratore Delegato e Direttore GeneraleAl centro dell'incontro lopresso lo scalo bolognese, classificato nel Piano Nazionale degli Aeroporti, di, con una crescita importante prevista nei prossimi anni di passeggeri, movimenti e di trasporto cargo.Nel corso della visita, l'ENAC ha, aggiornato nel 2017 e sviluppato fino, con unaL'aggiornamento del Master Plan è stato voluto per assicurareinfrastrutturale in relazione ai livelli di traffico stimati, contenendo il consumo di territorio attraverso unoIn particolare, si prevede l'pere adeguare le infrastrutture per assicurare i livelli di sicurezza operativa e la capacità aeroportuale.Sul tema dell', particolarmente sentito per il territorio limitrofo all'aeroporto, l'ENAC ha confermato la volontà a lavorare insieme a ENAV e al territorio per individuare possibili soluzioni che migliorino la situazione, senza precludere lo sviluppo dello scalo."L'ENAC, come da proprio mandato istituzionale, è impegnato a cercare le", ha ricordato il presidente Zaccheo."Con la società di gestione di Bologna, le amministrazioni comunali e gli altri soggetti interessati,, quali la tutela della salute delle persone che abitano intorno al sedime aeroportuale, il diritto alla mobilità dei passeggeri e la crescita dello scalo nel rispetto dell'ambiente", ha concluso.