CNH Industrial, beneficio fiscale fa volare l'utile

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre del 2019 con undi dollari, in crescita del 178,4% rispetto allo stesso periodo del 2018 (231 milioni).Il risultato - spiega la società in una nota - include un "". L'è stato pari a 221 milioni di dollari in linea con i tre mesi del 2018, che "beneficia di minori oneri finanziari e di una aliquota fiscale effettiva adjusted minore".sono state pari a 5,9 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto al terzo trimestre 2018, risentendo "poiché i minori volumi di vendita e l’impatto negativo delle differenze cambio di conversione hanno compensato i prezzi positivi". Isono pari a 6,4 miliardi di dollari, in diminuzione del 5% su base annua.L'delle attività industriali è stato di 284 milioni di dollari, pari a un margine del 4,8%, in calo di 30 punti base rispetto a un anno fa. L' Ebitda adjusted delle attività industriali si è attestato a 523 milioni di dollari, con un margine dell'8,9%.CNH stima per l'intero eserciziotra 26,5 e 27 miliardi di dollari contra 0,84 e 0,88 dollari.tra 0,6 e 0,4 miliardi di dollari, che "riflette principalmente l’attività di M&A (fusioni e acquisizioni) annunciata a partire dal 3 settembre".