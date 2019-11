Tim e Google Cloud firmano Mou per partnership strategica

TIM

(Teleborsa) -per definire unache le consentirà di diventare il principale player italiano nell'offerta di, ampliando la sua offerta tecnologica con innovativi servizi di Public, Private e Hybrid Cloud e imprimendo un'accelerazione nella crescita dei suoi ricavi da servizi tecnologici.All'interno della partnership, è previsto che le aziendeper accelerare la digitalizzazione delle aziende italiane, dalle PMI alla grande industria.Al fine di supportare lo sviluppo del proprio business,in maniera significativa in innovazione e nella crescita delle professionalità. Gli investimenti includeranno la costruzione diall'avanguardia (fino al livello Tier IV), nonchénei prossimi anni diin Cloud."Grazie alla partnership con Google, leader mondiale nell'innovazione, TIM - ha dichiarato il CEO- conferma il proprio ruolo di riferimento a supporto del processo innovazione tecnologica in Italia. Nei prossimi anni,rappresenteranno due deiche beneficeranno maggiormente dei nuovi prodotti e servizi abilitati dalla tecnologia 5G"."Non vediamo l'ora di lavorare con TIM per rafforzare il nostro contributo a supporto della trasformazione digitale delle imprese italiane", ha affermato, CEO di Google Cloud.TIM è l'azienda leader di mercato nei servizi ICT, con oltre 20.000 clienti di cui oltre 16.000 in SaaS (Software as a Service) e oltre 5.000 in IaaS (Infrastructure as a Service)., trainato dalla domanda di servizi di public, hybrid e edge computing che saranno ulteriormente sostenuti dall'integrazione di nuovi prodotti e applicazioni legate alla tecnologia 5G.