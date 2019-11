Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -con gli investitori in attesa di un accordo temporaneo fra USA e Cina sui dazi.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,105. Poco mosso l'a quota 1.468,3 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 56,62 dollari per barile, con un calo dello 0,93%.Balza in alto lo, posizionandosi a +144 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,19%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,36%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,35%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., che scambia con un calo dello 0,58% sulIn luce sul listino milanese i comparti(+0,80%),(+0,47%) e(+0,41%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,36%),(-1,25%) e(-1,19%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,73%) all'indomani della trimestrale che ha evidenziato un debito in riduzione . Bene inoltre(+1,11%),(+0,96%) e(+0,87%).Giù, invece,, che continua la seduta con -2,02%. Deboli le banche.del FTSE MidCap,(+3,17%),(+1,61%),(+1,60%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,94%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,90%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.