Milano tiene la posizione

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Poco mosso lo, che segna a Wall Street un 0%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,66%.Sale lo, attestandosi a +145 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,18%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,46%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%, eè stabile, riportando un moderato -0,02%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 23.534 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 25.550 punti. Sui livelli della vigilia il(0%); in moderato rialzo il(+0,49%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,66%),(+1,54%) e(+1,08%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,18%),(-1,01%) e(-0,61%).di Milano, troviamo(+1,75%),(+1,74%),(+1,69%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,09%.Affonda, con un ribasso del 2,07%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.di Milano,(+8,35%),(+3,35%),(+2,82%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,53%.Crolla, con una flessione del 5,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,17%.