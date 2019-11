Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

energia

utilities

Walt Disney

Walgreens Boots Alliance

Microsoft

Caterpillar

Verizon Communication

Exxon Mobil

3M

Boeing

Regeneron Pharmaceuticals

Monster Beverage

Vertex Pharmaceuticals

Qualcomm

Altera

Western Digital

Dollar Tree

Verisk Analytics

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.643,37 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 3.085,73 punti. Pressoché invariato il(+0,15%), come l'S&P 100 (0,0%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,06%) e(-0,51%).Tra i(+3,29%),(+0,97%),(+0,64%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,16%.Seduta drammatica per, che crolla dell'1,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Scivola, con un netto svantaggio dello 0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,29%),(+3,35%),(+2,63%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -18,37%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.