Istat, produzione industriale in calo per il settimo mese consecutivo

(Teleborsa) -Stando a quanto riferisce l'Istituto Nazionale di statistica, l'indice destagionalizzato di riferimento ha registrato un. Stesso trend con il segno meno anche nella media del terzo trimestre dove la produzione ha vissuto una flessione congiunturale dello 0,5%."In termini tendenziali, - commenta l'Istat - nel mese di settembre,. A livello settoriale si conferma il maggiore dinamismo dei beni di consumo, il solo comparto in crescita in termini sia congiunturali sia tendenziali. Anche nella media dei primi nove mesi dell'anno la produzione è calata, sia in termini grezzi sia al netto degli effetti di calendario", conclude l'Istituto.Nel dettaglio, l'indice destagionalizzato mensile mostramentre variazioni(i giorni lavorativi sono stati 21, contro i 20 di settembre 2018). Nella media dei primi nove mesi dell'anno l'indice ha registrato una flessione tendenziale dell’1,0%.Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a settembre 2019al contrario, una marcata diminuzione contraddistingue i beni intermedi (-5,2%), mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni strumentali (-2,0%) e lievemente l'energia (-0,1%).e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+6,4%). Le flessioni più ampie si registrano nell'attività estrattiva (-11,2%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-8,1%) e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-7,1%).