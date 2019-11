Leonardo investe nel primo drone a energia solare al mondo

Leonardo

(Teleborsa) -, nell'ambito della sua strategia di crescita nell'innovazione tecnologica del volo autonomo,, una start-up statunitense/spagnola specializzata in velivoli a pilotaggio remoto a energia solare. L'iniziativa porterà allo sviluppo e all’impiego del drone Skydweller, il primo velivolo pilotato a distanza a energia solare al mondo in grado di trasportare grandi carichi utili con capacità di persistenza in volo illimitata.Il progetto Skydweller si basa su un aereo collaudato e maturo che ha circumnavigato con successo il globo nel 2016. Lasi concentrerà sulla conversione dell'aeromobile da una piattaforma a pilotaggio convenzionale in un veicolo a pilotaggio opzionale (OPV - Optionally-Piloted Vehicle), integrando algoritmi e sistemi di autonomia e gestione avanzati. Laculminerà nel primo velivolo di produzione concepito esclusivamente per operazioni senza pilota in condizioni ambientali estreme.dell’OPV sono previsti per il 2020 mentre il primo esemplare di produzione senza pilota è previsto per il 2021.