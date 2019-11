Milano in calo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza seguendo anche l'andamento cauto evidenziato da Wall Street.dopo che gli ultimi commenti delhanno smorzato l’ottimismo su un'intesa con Pechino.Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,104. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,01 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +150 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,25%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.490 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,31%),(+1,10%) e(+0,54%).Nel listino, i settori(-1,00%),(-0,77%) e(-0,49%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,90%),(+1,66%),(+1,20%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,68%.Seduta negativa anche per, che mostra una perdita dell'1,39%.di Milano,(+8,13%),(+7,24%),(+5,23%) e(+4,96%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.