Scuola, presidi ancora a caccia di supplenti a metà novembre

(Teleborsa) - A metà novembre migliaia di cattedre sparse per le scuole statali d’Italia sono ancora senza docente. Una situazione mai accaduta che, per la prima volta, ha portato iche attraverso le graduatorie canoniche, ma nemmeno tramite Mad,. Ma ora si tratta di una vera e propria "ultima spiaggia", nel senso che per certe classi di concorso e per le cattedre di sostegno tutte le strade sono state percorse sinora senza fortuna.Secondo, "arrivare a novembre con il problema della copertura delle cattedre, che poteva tranquillamente essere risolto in estate,. Lo stesso che ha portato al record dei docenti più vecchi d’Europa per via della presenza di due docenti su tre sopra i 50 anni di età., per mandare un importante segnale controtendenza,, prevedendo lo stesso destino per i diplomati magistrale, gli insegnanti tecnico pratici e gli educatori, e per assumere nei ruoli da graduatorie di istituto, trasformate in provinciali, aggiornabili annualmente e aperte ai laureati". Lo chiediamo ufficialmente con un emendamento al decreto salva-precari, in questi giorni sotto la lente dalla commissione Cultura di Montecitorio - aggiunge il sindacalista autonomo -., durante il sit-in previsto nel giorno dello sciopero nazionale Anief ”.