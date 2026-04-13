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Scuola, nasce la sezione Anief dedicata al sostegno per valorizzare una categoria centrale

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"Nasce questa settimana la sezione ANIEF dedicata al sostegno. Riteniamo che questa categoria di personale sia troppo spesso poco valorizzata, mentre dovrebbe esserlo molto di più, perché la sua funzione è centrale". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Ricordiamo anche che la scorsa settimana si è svolta un’assemblea estremamente partecipata, con oltre 17.000 tra docenti di sostegno e assistenti alla comunicazione, che ha avuto il merito di chiarire un punto giuridico fondamentale: le ore di sostegno sono assegnate dal GLO attraverso il PEI e non esiste alcun vincolo nella certificazione sanitaria, che può orientare ma non determinare l’assegnazione delle ore. Su questa e su altre questioni l’ANIEF continuerà a insistere, in particolare sul tema dei posti in deroga. Non è possibile che la metà dei posti di sostegno sia costituita da posti in deroga che, per legge, possono essere assegnati soltanto a supplenti.

Per questo è molto importante per noi l’avvio di questa nuova azione specifica sul sostegno, che avevamo già intrapreso ma che ora avrà sicuramente maggiore forza", conclude Rosano.
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