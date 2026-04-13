Scuola, nasce la sezione Anief dedicata al sostegno per valorizzare una categoria centrale

"Nasce questa settimana la. Riteniamo che questa categoria di personale sia troppo spesso, mentre dovrebbe esserlo molto di più, perché la sua funzione è centrale". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief."Ricordiamo anche che la scorsa settimana si è svoltacon, che ha avuto il merito di chiarire un punto giuridico fondamentale: le oe non esiste alcun vincolo nella certificazione sanitaria, che può orientare ma non determinare l’assegnazione delle ore. Su questa e su altre questioni l’ANIEF continuerà a insistere, in particolare sul tema dei. Non è possibile che la metà dei posti di sostegno sia costituita da posti in deroga che, per legge, possono essere assegnati soltanto a supplenti.Per questo è molto importante per noi, che avevamo già intrapreso ma che ora avrà sicuramente maggiore forza", conclude Rosano.