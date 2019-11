TIM e Comune Torino, accesa prima rete live 5G Edge con droni connessi

TIM

(Teleborsa) -rafforzano la loro collaborazione e mettono a segno un nuovo record, accendendo laUn importante risultato, presentato oggi da, Sindaco di Torino, assieme all’Amministratore delegato di TIM,ed al Chief Technology and Innovation Officer di TIM,Abilitando lraccolti da piattaforme IoT e, il 5G Edge Cloud è la chiave di svolta per lodei servizi digitali della: public safety e automobili a guida autonoma, monitoraggio ambientale e Industria 4.0.TIM arricchisce così ulteriormente la sua, la piattaforma innovativa che favorisce la creazione di un ecosistema virtuoso tra TIM, partner tecnologici, il mondo degli sviluppatori, delle imprese e della PA, per realizzare congiuntamente nuovi servizi digitali in modo più agile, semplice, scalabile e veloce. Oggi, tra gli scenari abilitabili dalla nuova rete 5G Edge Cloud di TIM, sono stati dimostratie quali: lacittadini, per poter intervenire preventivamente ed evitare o almeno ridurre il rischio di future esondazioni; ilartistici del patrimonio cittadino, per pianificare eventuali opere di restauro conservativo; ilcittadini, in modo da garantire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini che frequentano le aree verdi., nei cui laboratori è stata sperimentata la prima connessione 5G in Italia su rete live utilizzando il primo prototipo di smartphone e le prime demo live dei servizi 5G rivolte al grande pubblico: automotive, droni, industria 4.0, turismo digitale, Smart City oltre alla prima auto a guida remota., inoltre, è, insieme a, tra lein Italia dovee reso disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende.