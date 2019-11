FCA promossa da Exane: titolo in denaro a Milano

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,41% dopo un giudizio positivo degli analisti di Exane. Il giudizio sul titolo FCA è stato portato a Outperform da Neutral ed il Target price è salito a 17,5 euro da 15 euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,79 Euro. Primo supporto visto a 14,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,5.