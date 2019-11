Intesa Sanpaolo, cresce export nel Triveneto

(Teleborsa) -. Queste, stando al Monitor dei distretti industriali del Triveneto curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo,o, con un aumento dell'1,3% e invertendo il trend ottenuto nei primi tre mesi dell'anno.Le esportazioni dei distretti monitorati da Intesa Sanpaolo rappresentano il 39% del totale delle esportazioni totali dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera della zona che nello stesso periodo, al netto della cantieristica, hanno registrato un aumento di poco superiore pari al +2,5%. Su base semestrale, si è registrato un lieve aumento delle esportazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente (+0,3%), nonostante il rallentamento dell'economia tedesca che rappresenta il primo mercato di sbocco per le imprese distrettuali del Triveneto.(+2,9% vs 3% nazionale), seguiti da quelli veneti (+1,1%) e da quelli del Friuli VG pressoché stabili (+0,4%). Tra i settori trainanti l'agroalimentare (+2,7%), la moda (+2,0%) e la metalmeccanica (+1,9%), mentre restano in territorio negativo le esportazioni dei distretti del sistema casa (-1,4%). In un contesto di generale peggioramento del commercio internazionale provocato dalle tensioni create dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, i distretti del Triveneto sono riusciti a trarre vantaggio nei paesi avanzati lontani crescendo sul mercato statunitense del 13% e in Canada del 9%, beneficiando degli accordi di libero scambio con la UE. In frenata invece le esportazioni verso i paesi emergenti lontani (-1,8% soprattutto Cina e Messico) e vicini (-4,2%), oltre a Turchia, Polonia e Russia.nel secondo trimestre 2019, grazie agli aumenti negli Stati Uniti e in Germania. E' il primo distretto del Triveneto ad apparire nella classifica dei primi 10 distretti italiani per crescita più elevata dell'export nel secondo trimestre 2019 (al 5° posto), seguito dalle Macchine agricole di Padova e Vicenza (al 9° posto), anche queste ultime con crescita a doppia cifra (+15,2%). I distretti del sistema moda, che hanno avuto una spinta allo sviluppo proprio grazie agli scambi con l'estero, manifestano una necessità crescente di inserimento in azienda sia di nuove maestranze giovanili in grado di apportare le competenze tecnologiche piu' avanzate, sia di operai con competenze manuali e artigianali: sul territorio stanno nascendo varie esperienze di formazione interne alle aziende e in collaborazioni con istituti tecnici e di formazione professionale e specialistica.