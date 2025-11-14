Milano 13:43
43.793 -2,15%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:43
9.628 -1,83%
Francoforte 13:42
23.656 -1,60%

Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso creditizio, con una flessione del 2,74%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a +2,1% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,89 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,778. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,002.

