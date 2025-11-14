Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso creditizio
, con una flessione del 2,74%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a +2,1% del principale indice della Borsa di Milano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,89 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,778. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,002.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)