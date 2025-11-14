Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

principale indice della Borsa di Milano

istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,74%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a +2,1% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,89 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,778. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,002.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)