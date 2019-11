Cementir approva risultati e Piano al 2022

Cementir

(Teleborsa) - A due velocità i conti dinei primi nove mesi del 2019., pari a 6,9 milioni di tonnellate, hanno registrato una diminuzione del 7,9% (-10,0% a parità di perimetro) a causa dell’andamento negativo in Turchia parzialmente bilanciato dal trend favorevole nella regione Nordic & Baltic ed in Belgio.delle vendite e prestazioni del Gruppo, pari a 906,1 milioni di Euro, sono cresciuti dello 1,5% rispetto ai 893,1 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2018 (-2,2% a parità di perimetro).Ilsi è attestato a 181,8 milioni di Euro, in aumento del 11,6% rispetto ai 163,0 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2018 (+9,3% a parità di perimetro).Ilsi è attestato a 83,7 milioni di Euro, rispetto ai 138,8 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2018.L’al 30 settembre 2019 è pari a 346,3 milioni di Euro, in aumento di 90,9 milioni di Euro rispetto ai 255,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2018., ossia si prevede di raggiungere a livello consolidato ricavi di circa 1,2 miliardi di Euro e un margine operativo lordo tra i 250 ed i 260 milioni di Euro., caratterizzato da una chiara strategia di crescita sostenibile. Il nuovo Piano Industriale del Gruppo prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi al 2022:-Investimenti green cumulati nell'arco del piano di 100 milioni di Euro per progetti specifici nel campo ambientale, per il progetto Cementir 4.0 e l’innovazione di prodotto, che consentiranno una riduzione di costi di Euro 25 milioni a partire dal secondo semestre del 2022;-Ricavi compresi tra 1,3 e 1,35 miliardi di Euro, con una crescita supportata da un aumento dei volumi di vendita di cemento grigio e bianco, calcestruzzo e aggregati in tutte le aree geografiche con prezzi in linea con l’incremento dei mercati di riferimento;-Margine operativo lordo superiore a 300 milioni di Euro, con un rapporto MOL/Ricavi in aumento di 300 punti base a circa il 23% nel 2022. Tali risultati saranno conseguiti anche grazie al programma Cementir 4.0 che contribuirà per circa 15 milioni di Euro nel 2022, e agli investimenti in sostenibilità sopra descritti;-Investimenti annui di circa 70 milioni di Euro per lo sviluppo della capacità produttiva e il mantenimento dell’efficienza degli impianti.La generazione di cassa prevista consentirà di raggiungere una posizione di cassa positiva entro il 2022, garantendo flessibilità finanziaria per possibili ulteriori opportunità di sviluppo.