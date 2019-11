FILA, utile in crescita al 30 settembre 2019

F.I.L.A.

(Teleborsa) -ha registrato nei primi nove mesi del 2019della gestione caratteristica pari a 535,9 mln di Euro, in crescita del 24,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. L’ EBITDA normalizzato dei primi nove mesi del 2019, pari a 88,2mln di Euro, mostra una crescita del 20,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’normalizzato al netto delle poste straordinarie e delle minorities si attesta a 33,1mln di Euro, in progressione del 52,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dovuto principalmente all'effetto M&A."I primi nove mesi del 2019 e, nello specifico, il terzo trimestre confermano quanto avevamo anticipato all’inizio dell’anno relativamente alla completa risoluzione delle principali problematiche operative del 2018 e al ripristino dei livelli di servizio, in particolare in NordAmerica, necessari per la futura espansione e il focus sulla generazione di cassa che ha registrato risultati al di sopra delle nostre aspettative - dichiaraCEO della società che opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti perl’espressione della creatività, realizzando articoli per disegnare, colorare, scrivere e modellare – . Nonostante il settlement con Wallmart, relativo a problematiche commerciali ora risolte ma relative agli anni 2017 e 2018, anche il valore dell’EBITDA è in crescita. Infine, sebbene il mercato americano sia caratterizzato da un momento di turbolenza legato alle incertezze sui dazi confermo che il nostro Gruppo, anche grazie allìoperazione di ARCHES®, ha oggi basi molto solide per un 2020 positivo caratterizzato da una stabilizzazione dei mercati maturi e una continua crescita nei mercati emergenti, in particolare in India e in Cina e da una continua espansione del margine e generazione di cassa".