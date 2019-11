Simulato dirottamento aereo a Malaga

(Teleborsa) -ha ospitato martedì 12 novembre la simulazione del dirottamento aereo di un velivolo civile, su iniziativa dell'Agenzia statale per la sicurezza aerea () e del Ministero dello Sviluppo, con la partecipazione del Ministero degli Interni (Segretario di Stato per la Sicurezza, Polizia Guardia nazionale e civile), dell'Aeronautica Militare, Aena, Enaire e della sottodelegazione del Governo di Malaga.La simulazione è consistita nel dirottamento di un aereo, nello specifico unche ha simulato un volo regolare in partenza dall'aeroporto di Palma di Maiorca, con scalo a Malaga-Costa del Sol e con destinazione finale nel Nord AfricaDopo il decollo dall'aeroporto di Malaga, il comandante dell'aereo ha informato la torre di controllo di un dirottamento in corso. Una volta che il controllore del traffico aereo ha accertato il sequestro, sono stati attivati ??i pertinenti protocolli di sicurezza ed i corrispondenti comitati di intervento nei dirottamenti aerei previsti dalle normative in vigore e presieduti a livello aeroportuale dalla sottodelegazione del Governo di Malaga e, a livello nazionale dal Segretario di Stato per la sicurezza.L'Aeronautica Militare, ha da parte sua eseguito i compiti assegnati in questo tipo di situazioni attraverso il sistema di difesa aerea, utilizzando aerei in allarme permanente preposti alla protezione dello spazio aereo e della sovranità nazionale.Successivamente, in conformità con il programma di simulazione, i dirottatori sono stati contattati per conoscere le loro intenzioni al fine di avviare azioni appropriate per liberare gli ostaggi e riprendere il controllo dell'aeromobile. Dopo diverse ore di negoziazione, i passeggeri e l'equipaggio sono stati rilasciati, l'incidente è stato chiuso e i dispositivi di sicurezza sono stati disattivati.Al termine della simulazione, esperti di tutte gli enti coinvolti hanno iniziato il lavoro di valutazione per ottenere miglioramenti utili al sistema nazionale di difesa.