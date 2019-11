Cairo, scendono utili e ricavi nei nove mesi

Cairo

RCS

(Teleborsa) -. A livello di Gruppo, ilordi consolidati sono pari a circa Euro 911,2 milioni (comprensivi di ricavi operativi lordi per Euro 891,7 milioni e altri ricavi e proventi per Euro 19,5 milioni) rispetto ai 957,7 milioni nel periodo analogo del 2018 (comprensivi di ricavi operativi lordi per 939,4 milioni e altri ricavi e proventi per 18,3 milioni).Il(EBITDA) e il(EBIT) sono stati pari a rispettivamente 119 milioni e 62,4 milioni.(31,4 milioni nel periodo analogo del 2018).L’consolidato al 30 settembre 2019 risulta pari a circa 144,2 milioni (Euro 188,6 milioni al 31 dicembre 2018) ed è riferibile aper 151,1 milioni (Euro 187,6 milioni al 31 dicembre 2018).