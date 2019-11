Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sul sentiment degli investitori sono tornati i timori per il negoziato sul commercio e per il rischio di un peggioramento della crisi a Hong Kong.Sul mercato dei cambi, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,1. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%.(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 57,46 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +155 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,22%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,21%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,37%. Ferma sulla parità. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.560 punti.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,06% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,90%),(-0,76%) e(-0,42%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,91%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,45%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,13% grazie ai risultati dei primi nove mesi annunciati la vigilia.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,79%.Dal lato dei ribassi, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Tentenna, che cede lo 0,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,95%),(+1,33%),(+1,21%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,46%.In caduta libera, che affonda del 3,13%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,78 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,62%.