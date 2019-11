Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

telecomunicazioni

sanitario

viaggi e intrattenimento

vendite al dettaglio

beni per la casa

media

Azimut

Diasorin

Prysmian

Amplifon

Italgas

Terna

A2A

Pirelli

Reply

Credito Valtellinese

OVS

ERG

Tinexta

Guala Closures

FILA

doValue

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, alle prese con le trimestrali. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,12% in attesa di sviluppi sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,101. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,55%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 57,03 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +166 punti base, con un deciso aumento di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,32%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,80%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 25.556 punti. In lieve ribasso il(-0,34%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,12%),(+0,81%) e(+0,62%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,07%),(-1,16%) e(-0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,59%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,35%.In luce, con un ampio progresso dell'1,45%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,14%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,51%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.scende dell'1,43%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.Tra i(+5,97%),(+4,28%),(+2,46%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-7,03%.Crolla, con una flessione del 6,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,67% dopo i conti Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,41%.