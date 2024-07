Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

ST

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, dove soffrono per i risultati di bilancio,L’attenzione degli investitori si divide tra la serie diin arrivo su entrambe le sponde dell’Atlantico e il, con l’attesa per i dati sule l’americana. Quest'ultima servirà alla Federal Reserve per decidere le prossime mosse sui tassi d'interesse; gli investitori, ormai, sono convinti che la Banca centrale americana taglierà i tassi entro settembre.Restando in tema di, stamane quellaha sorpreso i mercati, tagliando i tassi di interesse MLF a 1 anno al 2,3%, negli sforzi per fornire stimoli a sostegno di un'economia in difficoltà.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,085. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.376,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,24%) si attesta su 76,62 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +141 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,79%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%, tentenna, che cede lo 0,50%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,93%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,33%; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,29%, scendendo fino a 35.855 punti.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,59%.Buona performance per, che cresce dell'1,58%.avanza dello 0,92%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,78%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,34%.Scende, con un ribasso dell'8,65%.Crolla, con una flessione del 6,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,88%.Seduta molto negativa perI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,11%.In perdita, che scende del 4,01%.Tra ledi maggior peso:10:00: Indice IFO (atteso 88,9 punti; preced. 88,6 punti)10:00: M3, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,6%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 1,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 237K unità; preced. 243K unità).