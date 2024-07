Borse europee prudenti ma positive. Focus su dati e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in avvio di settimana, con la cautela che si palesa anche sulla piazza di Milano. Gli investitori guardano ai risultati delle, con le prospettive sulla governabilità del Paese.In focus i, in arrivo in settimana, dopo che i numeri sui salari non agricoli statunitensi di venerdì hanno rafforzato la possibilità che latagli i tassi di interesse. A tal proposito gli addetti ai lavori guardano con attenzione alla testimonianza del, al Congresso.Restando in tema di, in Giappone gli stipendi base dei lavoratori, a maggio, hanno registrato il maggior incremento dal 1993 e alimentano l'ipotesi che la Banca centrale giapponese alzi nuovamente i tassi.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,083. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 82,5 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +137 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,93%.resta vicino alla parità(+0,17%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.008 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 36.239 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%),(+2,46%),(+2,09%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,45%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.Tra i(+3,24%),(+2,15%),(+1,88%) e(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Partite correnti (atteso 2.450 Mld ¥; preced. 2.051 Mld ¥)08:00: Bilancia commerciale (atteso 19,9 Mld Euro; preced. 22,2 Mld Euro)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,7%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,8%; preced. -1,4%).