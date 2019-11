Mise propone la Blockchain per tutelare il Made in Italy

(Teleborsa) -avvia unaper l'uso dellaIl progetto pilota "La Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy", presentato oggi a Roma presso la sede del Dicastero, punta aper difendere l'eccellenza dei nostri prodotti sui mercati internazionali, tramite laed ilmanifatturiere italiane.Un progetto sostenuto dal Mise, che nasce da una. Si tratta infatti di unche risponde a precisi bisogni e che può crescere con un approccio progressivo e una, oltre a risultare di facile replicabilità in altri contesti industriali.Il Mise sta valutando le opzioni disponibili per lo sviluppo di questa tecnologia eDi fronte a uno scenario che mette in luce una frammentarietà di sistemi, approcci e iniziative, lacon cui garantire la standardizzazione, l’immutabilità e l’autenticità di dati e documenti, la loro sicurezza, la riduzione dei contenziosi sulle transazioni e l’automazione dei processi, con un deciso miglioramento della produttività complessiva.Lodel Mise è partito dall'individuazione delle principali problematiche della filiera da cui, applicando metodologie innovative come il design thinking, sono emerse sia le esigenze più significative sia le proposte di miglioramento dei processi di tracciamento interfiliera.basato su piattaforma Blockchain, messa a disposizione delle aziende partecipanti via Cloud. Come caso di riferimento è stato scelto quello di un’azienda che emette al suo fornitore un ordine per un lotto di lino, verifica che la fibra sia certificata come biologica e ne realizza delle camicie per un particolare brand. Con un obiettivo di fondo: migliorare la tracciabilità, ostacolare la contraffazione e offrire al consumatore finale tutte le informazioni necessarie per un acquisto consapevole.