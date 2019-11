BNP Paribas lancia nuovi Certificate Memory Cash Collect su sottostanti ESG

BNP Paribas

(Teleborsa) -che annuncia l’emissione della nuova serie diavente come, legati appunto alla sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed organizzativa.Dopo il successo della precedente gamma di Certificate sostenibili, l’emittente francese ha deciso di, per selezionale lecon elevati standard ESG. Farà uso diper individuare le società sottostanti:(che esclude le società che hanno un rating di sostenibilità assegnato da Viageo inferiore a 50 punti); filtro finanziario (che esclude le società che non hanno sufficiente liquidità sul mercato);(comprende solo le 10 migliori del settore di appartenenza).La gamma disu sottostanti ESG ha, offre(con cadenza trimestrale dall’1,25% al 2,75%). I Memory Cash Collect consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo del sottostante, purchè la quotazione del sottostante sia superiore o pari al livello barriera (posta in questo caso al 70% del valore iniziale).: se il valore del sottostante è pari o superiore al livello barriera, il Certificatepiù gli eventuali premi non pagati precedentemente; se il valore del sottostante è inferiore al livello barriera, il Certificatedel sottostante (con conseguente perdita sul capitale investito).