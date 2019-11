Eataly sbarca a Toronto

(Teleborsa) -La capitale canadese vede sbarcare il marchio delle eccellenze made in Italy, un'iconica destinazione commerciale del Paese.Grazie ad Eataly, in questa operazione,che per la prima volta daranno la possibilità di gustare i variegati sapori gastronomici provenienti delle 20 regioni dello stivale.Nel mercato sarà presentetra cui pasta fresca fatta a mano, salumi e formaggi, pesce, carne e un panificio con forno a legna per pizza alla pala, focaccia e prodotti da forno della tradizione italiana.Ma non solo, a completare l'offertaIl tutto accompagnato, in perfetto stile Eataly, dalla narrazione delle storie uniche dei produttori e degli artigiani del buon cibo.- afferma Nicola Farinetti, Amministratore Delegato di Eataly. - A Toronto realizziamo il nostro essere esperienza a tutto tondo che incoraggerà i visitatori a mangiare, fare shopping e conoscere le autentiche tradizioni alimentari italiane".