ENAC, visita istituzionale dei vertici all'Aeroporto di Napoli

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di incontri e visite istituzionali dei vertici dell'presso gli aeroporti nazionali, oggi, 18 novembre 2019, il Presidenteha visitato l’per fare il punto sui principali investimenti e sulle opere in corso presso lo scalo napoletano, nonché per un confronto sull'aeroportualità della Regione Campania e sul potenziale di sviluppo coordinato del traffico aereo regionale.Accompagnato da una delegazione dell’Ente composta daVice Direttore Centrale Vigilanza Tecnica,Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti,Direttore Operazione Sud,Direttore Aeroportuale Campania, Zaccheo ha incontrato il personale territoriale per poi partecipare ad una riunione con la società di gestionea cui hanno partecipato l'Amministratore Delegatoe il Comitato di Direzione della società.Lo scalo di Capodichino, ha registrato negli ultimi anni una crescita del traffico, in termini di movimenti e passeggeri, superiore alla media italiana. La sostenibilità dell’aeroporto, che si trova in un contesto densamente urbanizzato, potrà essere assicurata anche attraverso una ridistribuzione del traffico sulla rete aeroportuale campana con una delocalizzazione funzionale di alcuni voli sullo scalo di Salerno.Per consentire lo sviluppo della rete, la società di gestione ha presentato nel 2018 all'ENAC la revisione del Master Plan dell’Aeroporto di Napoli sviluppatoIl piano è stato sottoposto dall'Ente a una verifica di compatibilità ambientale, tuttora in corso, presso il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare, per comprendere se l’aumento del traffico previsto nello strumento di pianificazione sia effettivamente sostenibile.In merito agli interventi previsti nel breve termine, il Contratto di Programma stipulato tra l'ENAC e la società di gestione, prevede per il periodo tariffario 2016-2019,. Nei primi tre anni del piano degli investimenti, 2016-2018, sono stati spesi importi superiori a quelli previsti, a fronte di un dato previsionale di 46 milioni di euro la società di gestione ha realizzato interventi per una spesa complessiva di circa 52 milioni di euro.che porterà:- miglioramento dei servizi offerti al passeggero;- sostenibilità ambientale;- adeguamento infrastrutturale per migliorare i livelli di sicurezza operativa.