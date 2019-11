Flat Tax, ultima chiamata per chi vuole aderire al regime agevolato

(Teleborsa) - Va delineandosi la regolamentazione del, che consentirà ad autonomi e professionisti dise non superano unDall'impianto della, che va via via delineandosi in Parlamento, emergono altri: il vincolo deicumulati che non dovranno superare la soglia deieuro ed il vincolo delledipendente o per i collaboratori che non dovranno superare ieuro.Va ricordato poi che la rinnovata agevolazione alle Partite IVA halanciata dal primo governo Conte, che ne voleva estendere i benefici dal secondo anno sino ai 100 mila euro di reddito.Restano poi altri quesiti, che verranno via via risolti nel corso dell'iter parlamentare, considerando anche questioni di opportunità e quadratura del bilancio. Alcuni punti, però, sembrerebbero ormai fermi e riguardano la partita dei redditi e quella dei costi.- Diversamente dall'anno scorso, non si potrà aspettare il 2020 per determinare chi potrà rimanere nel regime forfettario, ma la soglia di reddito e gli eventuali vincoli riguarderanno inderogabilmente la situazione "cristallizzata" del 2019. E' inevitabile quindi che autonomi e professionisti inizino a fare i conti del redditi percepiti e, se possibile, rinviare qualche incasso, specie se di natura straordinaria all'anno nuovo.- Resta poco tempo ancora per decidere se accedere al regime forfettario liquidando eventuali partecipazioni o quote in società di persone o Srl o, ancora, in un'associazione professionale, che determinerebbe l'esclusione dal regime forfettario e dai vantaggi garantiti dalla Flat Tax.- Non verrà preso in considerazione per verificare il mancato superamento della soglia dei 65 mila euro il fenomeno del cosiddetto "ribaltamento" dei costi fra professionisti. Accade spesso, infatti, che due o più professionisti dividano le strutture operative (ufficio) e che solo uno sia l'intestatario della locazione e delle utenze. L'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che le somme addebitate non avranno natura di compenso per l'intestatario del contratto e delle utenze e dovranno esser considerate in diminuzione diretta dei costi.- sono previsti altri benefici condizionati per chi si avvantaggerà dEL regime agevolato. Fra questi, che garantirà a chi voglia, volontariamente, utilizzare la fatturazione elettronica,(non 5 ma 4 anni).