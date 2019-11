Moody's attende aumento competizione mercato elettrico retail

Enel

A2A

Iberdrola

(Teleborsa) - Neiil settore dell'sperimenterà una, che potrebbein una riduzione dellea causa del passaggio dal mercato regolamentato a quello libero. Quanto ai margini delle compagnie operanti nel settore elettrico retail, l'andamento non sarà univoco. E' quanto emerge da un report disul settore.Il- si sottolinea - è la previstadel mercato elettrico al dettaglio, programmata per. Questa favorirà l'ingresso di nuovi operatori e di nuovi servizi, ma potrebbe anche riflettersi in unelettriche per i consumatori, qualora le tariffe regolamentate venissero allentate.in Italia sono attesi assestarsi nell'intervallo(MWh) nel periodo, con un aumento di 5 euro/MWh rispetto alla stima dello scorso anno di 50-60 euro/MWh, poiché il prezzo del carbonio sarà più elevato e il suo aumento più che compenserà la riduzione del prezzo del gas.Il, d'altro canto, sta aumentando l'importanza strategica della vendita al dettaglio di elettricità e, anche se la piena liberalizzazione verrà rinviata, laprobabilmente sempre, poiché le imprese del settore cercheranno modi per ottenere, offrire nuovi servizi e implementare una strategia di naturale copertura del rischio derivante dalle proprie ambizioni di crescita nel campo delle rinnovabili. Ciò provocherà una, vicepresidente di Moody's e Senior Credit Officer sottolinea infatti che "la pienache attualmente offrono tariffe regolamentate ai propri clienti, in particolare, ma laman mano che nuovi operatori, come, tenteranno di conquistare ulteriori quote di mercato".