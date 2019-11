Positivi i mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul listino milanese premiati soprattutto il risparmio gestito e le banche commerciali.Più in generale il mercato resta in attesa di segnali sulla possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Cina.Sul mercato dei cambi, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,107. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,03% e continua a trattare a 56,46 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +155 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,22%.avanza dello 0,99%. Si muove in territorio positivo anche, mostrando un incremento dell'1,21%, seguita da+0,36%., che mostra sulun rialzo frazionale dello 0,45%.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,43%),(+1,23%) e(+1,15%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,64%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,03%.Effervescente inoltre, con un progresso del 2,04%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,49%.Denaro anche su, che registra un rialzo dell'1,72%.Giù, invece,-0,92%.Debole, con un modesto ribasso dello 0,56%.di Milano,(+3,28%),(+2,56%),(+1,96%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.