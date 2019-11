Eni lancia la call for startup "Digital HR: Innovare per crescere"

(Teleborsa) -e creare unrivolgendosi ai talenti e agli innovatori di tutta Italia.La sfida, in collaborazione con, l'hub di innovazione che dal 2016 accompagna la crescita di talenti, innovatori e startup italiane a elevato potenziale, nasce perdi interesse per Eni, che riguardano il, lee il settore dellaPer aderire alla call "Digital HR: Innovare per crescere", le startup hanno: basta andare sul sito enicallforstartuphrdigital e compilare la richiesta.Dopo la fase preliminare di screening, le startup saranno coinvolte in un Selection Day che si svolgerà a Milano, in Cariplo Factory, il giorno 3 marzo 2020. Nel corso di questo evento Eni valuterà le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e si riserverà la possibilità di attivare un percorso di collaborazione congiunta.