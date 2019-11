BCE, da ultimo meeting emerge un board più coeso

(Teleborsa) - Dai verbali dell'ultimo meeting della banca centrale europea (BCE) è emerso un Consiglio direttivo più unito soprattutto in termini di quantitative easing Durante la, l'ultima presieduta dal presidente uscente, il messaggio lanciato dai banchieri è stato un forte richiamo all'unità del board, dopo le critiche avanzate al pacchetto di settembre fatto di nuove politiche espansive. "I componenti del Consiglio - si legge nel documento - generalmente hanno condiviso le prospettive sull'attività economica" illustrate da, l'esponente irlandese del Comitato esecutivo che svolge anche le funzioni di economista capo.Non vi è dunque riscontro di divisioni all'interno del direttivo bensì "c'è stato un" - recitano le minute - sul fatto che "" per un protratto periodo di tempo, a fronte della "persistente debolezza dell'economia e degli sviluppi sottotono dell'inflazione"."Guardando avanti, è stato fatto un forte richiamo all'unità del Consiglio direttivo. Mentre è stato sottolineato che se discussioni franche e aperte sono assolutamente necessarie e legittime, è stato ritenutosullo scopo di perseguire l'obiettivo di inflazione". In estrema sintesi i verbali tolgono ogni dubbio su nuove tracce di dissenso e la rassicurazione che Draghi non lascerà in eredità al suoun board diviso.