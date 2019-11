IEG, MIR 2020: si apre una nuova epoca ancora più "tech" e spettacolare

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, che ha saputo costruire un format originale ed esclusivo per raccontare ai professionisti di questo mondo quali sono le migliori tecnologie e i campi di applicazione in tema Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast. Ieri sera sono state annunciate le novità durante l’Evento ufficiale di presentazione che si è tenuto a Milano presso la Casa degli Artisti (divenuta Casa DOC, in occasione della Milano Music Week).. Infatti,. “Dopo 4 anni, consideriamo chiusa la prima fase di startup di sviluppo del MIR”, sottolinea Marco Borroni, Group Brand Manager di IEG, “la manifestazione è nata e cresciuta nel mese di maggio, rispetto alla prima edizione abbiamo avuto un’evoluzione incredibile. Abbiamo superato il 60%, sia dei mq occupati, che di aziende partecipanti”. Dunque MIR si è definitivamente affermata. Non è più la “nuova” fiera, ma “la” fiera TECH di riferimento. Un progetto che, secondo gli organizzatori, nei prossimi 3-4 anni ha già in serbo di sviluppare diversi settori collaterali orientandosi anche al mondo della fotografia, dell’home entertainment e degli eventi, impiantistica e tecnologie per lo sport con progetti più verticali.Il 2020 sarà anche l’anno dell’inaugurazione della prima edizione del. Dedicato ai professionisti del mondo dell’intrattenimento, si svolgerà nella data del 9 marzo 2020 e prevede l’assegnazione di Award che verranno consegnati da giurie tecniche composte da figure di spicco del panorama italiano.