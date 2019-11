Intelligenza Artificiale, grande opportunità e parte della nuova rivoluzione industriale

(Teleborsa) - "L'intelligenza artificialeche sta accadendo sotto i nostri occhi. Unache dobbiamo saper indirizzare su una strada equa e sostenibile". Così il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,, in una intervista rilasciata a Teleborsa al Convegno "Intelligenza Artificiale: investire in Università, Ricerca e Cultura" organizzato dall'Intergruppo Parlamentare addetto alla tematica."Come Ministero - prosegue - stiamo puntando molto sullaper far sì che l'intelligenza artificiale diventi unper il nostro Paese. Da poco abbiamoper trasformare l'argomento in un elemento flagship, ovvero di primaria importanza".Fioramonti si riferisce al decreto firmato alcuni giorni fa, in cui si prevede lodi euro per il finanziamento disul tema dell'AI. Il valore, grazie alle risorse già impegnate dal CNR e dalle altre Università, potrebbe arrivare asino ad un importo di 16 milioni complessivi.Numerosi partecipanti all'evento, in cui l'On., a nome dell'Intergruppo di cui è parte, ha fatto da moderatore nel dialogo fra Commissione europea, Governo, CRUI e CNR. "Oggi - ha dichiarato - l'intergruppo ha avviato unper ragionare e lavorare insieme sui temi dell'che coinvolge tutti i principali attori del paese dell'Università e della ricerca pubblica"."L'intelligenza artificiale – ha proseguito Fusacchia - può essere una grande occasione, ma dobbiamoche come ogni innovazionecontribuendo a ridurre, non amplificare, le disuguaglianze. L'università e la ricerca italiane devono puntare sull'IA: perché, ma di qualcosa che sempre più riguarderà le modalità della nostra convivenza sociale e tanti lavori del futuro. Per questoche non può non essere strettamente collegata all'per lo sviluppo sostenibile. Per questo come intergruppo parlamentare siamo impegnati su IA per facilitare l’emersione di un dibattito pubblico nazionale, valutare la necessità di nuove regole e leggi, creare un raccordo forte con altri parlamenti europei."