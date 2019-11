Denaro sui bancari. Unicredit balza dopo conferma contatti su Turchia

Unicredit

(Teleborsa) - In spolvero i titoli bancari di Piazza Affari ben comprati anche in Europa. L'indice di riferimento FTSE IT Bank guadagna l'1,11% così come il Benchmark a livello europeo sale di oltre un punto percentuale.Tra i player del comparto, brilla+2,20% dopo la conferma di contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia nell'ambito del nuovo piano strategico.Richiesta anche(+1,92%) su cui Standard Ethics ha conferma il rating con outlook positivo . Tra gli altri titoli, denaro su+1,31%,+0,53% e+0,47%.Bene anche il risparmio gestito:balza dello 0,65% edell'1,04%.