Unicredit corre promossa da Credit Suisse

(Teleborsa) - Continua a muoversi in rialzo il titoloche, già ben importato in avvio, mostra un progresso del 2,04%.A fare da assist al titolo contribuisce la conferma, da parte dell'istituto di Piazza Gae Aulenti, di contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia , nell'ambito del nuovo piano strategico. La notizia ha spinto gli analisti diad alzare la raccomandazione ad "outperform" da "neutral" ed il target price a 14,6 euro dagli 11,30 precedenti. Gli esperti dimantengono, invece, l'indicazione "buy" ed il prezzo obiettivo a 14 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,74 Euro. Rischio di discesa fino a 12,65 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,82.