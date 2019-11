Black Friday, oltre 2 italiani su 3 pronti agli acquisti

(Teleborsa) -. Con l'avvicinarsi del Natale e la lista dei regali da mettere sotto l'albero, la tradizionale corsa allo shopping pre natalizio degli USA ha preso piede anche in Italia già da qualche anno, rendendo un po' più economica la spesa dei doni.da una indagine firmata dall'dichiara cheeddegli intervistati (68%) affermano che. Acquisti che vedono i consumatori sempre più preparati e con una fortissima, seguiti a poca distanza dagli adulti (il 68% di quelli di età compresa tra i 35 e i 54 anni è intenzionato a fare almeno un acquisto) e dagli over 54 che, con il 58% delle preferenze, ammette che approfitterà del "venerdì nero". La ricerca mostra inoltre come, nonostante non vi siano troppe differenze,rispetto alle donne (66%).Per quanto riguarda la spesa, il, in aumento rispetto ai circa 290 registrati nel 2018. Gran parte degli intervistati spenderà fino a 250 euro (46%), mentre altri potranno permettersi qualche sfizio in più e spendere dai 250 ai 500 euro (26%).: quasi(85%), preferendo questa soluzione al centro specializzato (42%), al centro commerciale (41%) ed al negozio (16%).