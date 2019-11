Enel, piano investimenti per 28,7 miliardi. La metà è green

Enel

(Teleborsa) - Glidisaranno pari a 28,7 miliardi di euro, un incremento dell'11%. E' quanto prevede il piano per il periodo 2020-2022 secondo cui, con 14,4 miliardi per accelerare la realizzazione di nuova capacità rinnovabile e sostituire progressivamente la generazione da carbone. Entro il 2022, si prevede lo sviluppo di(+22% rispetto al piano precedente) e la, dai livelli del 2018.Circadei consumi, facendo leva sulla crescita e la diversificazione della base clienti retail di Enel e sulle efficienze. 11,8 miliardi di euro saranno riservati alla digitalizzazione e automazione delle reti, per migliorarne la resilienza e la qualità del servizio. 1,1 miliardi di euro saranno invece dedicati a Enel X per il capitolo "": per la continua realizzazione di servizi ed infrastrutture a sostegno della decarbonizzazione e dell'elettrificazione.Enel, nel piano 2020-22 presentato agli analisti, prevede di, pari a oltre il 50% dei suoi investimenti totali, con l’obiettivo di aumentare la capacità rinnovabile del Gruppo, a fronte di una graduale sostituzione degli asset di generazione convenzionale, supportando l'Previsto un contributo alladell’ Ebitda di Gruppo degli investimenti in decarbonizzazione a 1,4 miliardi di euro nel periodo di piano. Più specificamente,(circa 1 miliardo di euro in più rispetto al piano precedente), di cui 11,5 miliardi di euro dedicati alla crescita della capacità, che si prevede aumenti di 14,1 GW entro il 2022, raggiungendo circa 60 GW di capacità gestita totale, principalmente da crescita organica.: 5,4 GW dalla sostituzione della generazione convenzionale con le rinnovabili in Italia, Spagna e Cile, per un investimento complessivo di 5,6 miliardi di euro; 5,1 GW conseguiti con accordi di fornitura con clienti commerciali e industriali principalmente in Brasile e negli Stati Uniti, per un investimento complessivo di 4,7 miliardi di euro; 3,6 GW dallo sviluppo di mercati nuovi o di recente ingresso, in modo diretto (1,1 GW con investimenti per 1,2 miliardi di euro) e attraverso joint ventures (2,5 GW).Il gruppo energetico prevede che, grazie a tutti gli investimenti previsti dal piano,, con un incremento del 13% rispetto ai 17,8 miliardi di euro attesi per il 2019. Stimata anche unaordinario di gruppo, a 6,1 miliardi di euro nel 2022 dai 4,8 miliardi di euro previsti nel 2019, con il target per il 2021 in aumento di circa 200 milioni di euro rispetto al piano precedente.continuerà a corrispondere, lungo l’arco di piano, il più elevato tra une un dividendo per azione minimo garantito, in aumento di 1 centesimo di euro per azione nel 2020 e 2021 rispetto al piano precedente, con un nuovo obiettivo di 0,40 euro per azione nel 2022.e integrato che abbiamo adottato fin dal 2015 per cogliere le opportunità nel settore energetico legate ai trend globali della decarbonizzazione e dell'elettrificazione - ha commentatodi Enel -. Grazie a questo approccio,, con un profilo di rischio significativamente minore e una maggiore capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti".per le dinamiche di trasformazione del settore energetico a livello globale enei prossimi anni" - ha continuato Starace - aggiungendo che "Enel intende accelerare la decarbonizzazione del proprio mix di generazione, attraverso significativi investimenti nella crescita delle rinnovabili, riducendo progressivamente la generazione da fonti termoelettriche". Nel percorso verso la completa decarbonizzazione entro il 2050, la nostra robusta pipeline di progetti rinnovabili garantisce visibilità ben oltre il periodo di piano".