Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Ripartono le contrattazioni a Wall Street dopo la. La seduta odierna si svolgerà con: la chiusura sarà infatti anticipata alle 19 italiane. Gli investitori guarderanno ai dati sulle vendite nel, il venerdì di sconti e promozioni che segna l'inizio delle spese natalizie.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 3.147,12 punti. In lieve ribasso il(-0,26%), come l'S&P 100 (-0,2%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,71%.del Dow Jones,(+0,60%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.mette a segno un +1,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.