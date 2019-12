Gedi, Cir deciderà se affidare il gruppo nelle mani di Elkann

Gedi

Cir

Exor

(Teleborsa) - Un nuovo futuro per, gruppo editore di La Repubblica e L'Espresso. Oggi, 2 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di, azionista di controllo del Gruppo con il 43,8% del capitale, deciderà se accettare o meno l'offerta messa sul tavolo dalladegli Agnelli (che già possiedono il 5,99%), conpronto a lanciare un' OPA per poi passare al delisting.Secondo alcune indiscrezioni stampa riportate da Il Sole 24 Ore, Exor non avrebbe intenzione di spezzettare il Gruppo, men che meno di cedere La Repubblica a Carlo De Benedetti. L'obiettivo di Elkann sarebbe quello di garantire "stabilità e indipendenza" a Gedi.Cresce dunque l'attesa per conoscere i dettagli dell'operazione.Intantoha temporaneamente sospeso le azioni Gedi dalle contrattazioni in attesa di un comunicato.