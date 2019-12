Italgas avvia buyback e lancia nuova emissione obbligazionaria

Italgas

(Teleborsa) -continua l'ottimizzazione della propria struttura del debito, avviando un’offerta di riacquisto di un ammontare dei propri titoli 2022 e 2024 e lanciando una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso. La società italiana specializzata nell'attività di distribuzione del gas (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) ha avviato questa mattina (2 dicembre 2019) un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari emessi da Italgas S.p.A. a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note:- €750.000.000 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, totalmente da rimborsare (XS1551917245);- €650.000.000 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, totalmente da rimborsare (XS1578294081).L’importo massimo accettato sarà definito da Italgas secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 2 dicembre 2019, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.Gli esiti dell’operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Italgas regolerà l’intero importo per cassa.Contestualmente, la Società ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.In rosso il titolo a Piazza Affari: -1,58%.