Progetto Cdp e Assofondipensione per attrarre investimenti nell’economia reale

(Teleborsa) -(l’associazione dei fondi pensione negoziali) hanno presentato un progetto che mira adnell'economia reale italiana, in linea con quanto previsto dal piano industriale di Cdp. L’obiettivo è supportare la crescita, attraverso una- Fondo Italiano di investimento Sgr.L’obiettivo didi almenodi euro, cui si aggiungerebbero anche le risorse che Cdp potrà investire al fianco dei fondi pensione nella piattaforma gestita da FII Sgr.All’evento di oggi - patrocinato da Assofondipensione, rappresentata dal presidente Giovanni Maggi e dal vicepresidente Roberto Ghiselli – è intervenuto l’amministratore delegato di Cdp,, che ha illustrato le."Occorre avviare - ha dichiarato - una nuova stagione di cooperazione tra investitori nazionali di lungo periodo per attivare risorse finanziarie sufficienti a creare stimolo e crescita per il nostro Paese. Questo progetto va esattamente in questa direzione. Abbiamo due obiettivi comuni: convogliare importanti risorse finanziarie verso l’economia italiana e avvicinare i Fondi pensione aderenti ad un’interessante opportunità di investimento”“I fondi pensione attualmente gestiscono per conto dei loro aderenti oltre 100 miliardi di euro e rappresentano un importante bacino di risorse da poter mobilitare a favore degli investimenti in economia reale, cogliendo al contempo la possibilità di maggiori rendimenti per i loro iscritti”, ha affermatoPresidente di Assofondipensione.È previsto per il prossimoun incontro di a, nel corso del quale il progetto – soggetto alle approvazioni dei consigli di amministrazione di CDP, FII SGR e di ciascuna delle altre parti coinvolte - verrà presentato in maniera dettagliata.