Dazi, Le Maire: inaccettabili minacce Usa su web tax

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia francese,. "Il semplice progetto, che potrebbe applicarsi entro 30 giorni, di nuove sanzioni contro la Francia, è inaccettabile", ha detto Le Maire, a proposito delle(tra cui spumanti, formaggi, borse) per un valore di 2,4 miliardi di dollari se andrà avanti con la digital tax che colpisce i giganti del web americani (Google, Apple, Facebook e Amazon)., se dovessero seguire la strada imboccata dalla Francia. "Questo - ha aggiunto il ministro - non è il comportamento che ci si aspetta dagli Stati Uniti nei confronti di uno dei suoi principali alleati, la Francia e in generale l'Europa".La, ha proseguito Le Maire,per "assicurarsi che se ci dovessero essere nuove sanzioni americane, ci sarà certamente una risposta europea, una risposta forte". Secondo Le Maire è necessario "evitare di entrare in questa logica di sanzioni e risposte fra gli Stati Uniti e l'Europa. Non è nell'interesse di nessuno. Non del commercio né della crescita, né della stabilità politica".L'(USTR) che ha concluso che la(Google, Apple, Facebook e Amazon) sta. L'Ustr ha anche aggiunto che prevede di aprire un'indagine contro Austria, Italia e Turchia per determinare se le imposte digitali stiano minacciando le società statunitensi.