MISE, pubblicato decreto attuativo su "Voucher 3I – Investire In Innovazione"

(Teleborsa) - E’ statoieri in Gazzetta ufficiale il, firmato dal Ministro Patuanelli e previsto nel Decreto Crescita.Il Decreto in questione si propone dinel percorso die di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e digitali. Per la misura sonofinanziarie pari adi euro perdel triennio 2019-2021.Nel decreto sono stabiliti sia idalle imprese interessate sia glitramite il Voucher 3I:per i servizi di consulenza relativi alle ricerche di anteriorità preventive e alladell’invenzione;per i servizi di consulenza relativi alla stesura dellae di deposito presso l’UIBM;per i servizi di consulenza relativi alnazionale di brevetto.. I termini e le modalità operative per la presentazione delle stesse saranno definite con un successo provvedimento ministeriale.E’ stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche un altro decreto attuativo del Decreto Crescita che introduce un, consentendo a chi abbia presentato una domanda internazionale di brevetto di avvalersi dellapresso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.